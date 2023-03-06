بعد انسحاب الحويجة.. الحدود يتأهل الى دور الـ16 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تأهل فريق نادي الحدود إلى دور الـ16 من كأس العراق، بعد انسحاب فريق نادي الحويجة من البطولة.

ويأتي تأهل الحدود بعد انسحاب فريق الحويجة من البطولة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها والتي حالت دون استمراره في المنافسة.

وقرر فريق نادي الحويجة الانسحاب من بطولة كأس العراق لكرة القدم رغم وصوله للدور 32، قبل يوم من انطلاق المباراة المقررة مع فريق الحدود يوم غد الثلاثاء في ملعب الشعب الدولي.

وانطلقت في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الإثنين، منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس العراق، بإقامة خمس مواجهات في التوقيت نفسه.