بعد انسحاب البحري.. تغيير مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، عن تغيير مواعيد إقامة مباريات ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد انسحاب فريق نادي البحري من المنافسات.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تغيير موعد مباراة فريقيّ نفط ميسان وضيفه الحدود، لتقام في الساعة السابعة مساء بدلاً من الساعة السابعة والنصف، على ملعب ميسان الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كما تم تغيير موعد كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية من الساعة العاشرة مساء ليكون موعدها الجديد الساعة التاسعة مساء، على نفس ملعب الشعب الدولي وفي اليوم نفسه الثلاثاء.

بينما ستقام مباراة واحدة فقط في اليوم التالي الاربعاء، تجمع فريقا الطلبة وضيفه الكرخ على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بدلاً من التوقيت السابق في الساعة العاشرة مساءً.

وكان من المقرر مواجهة نادي البحري لفريق اربيل على ملعب فرانسو حريري في الأربعاء في الساعة السابعة والنصف مساء، إلا أن إدارة نادي البحري، اعلنت الثلاثاء الماضي عن انسحابها بشكل رسمي من منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، بسبب انتهاء عقود لاعبيّ الفريق، اضافة الى تأخير تحديد موعد المباريات من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رغم مخاطبة إدارة النادي عدة مرات دون إجابة.

وبعد انسحاب البحري أصبح الفريق خاسراً أمام أربيل بنتيجة 0-3 ليتأهل أربيل رسميا الى المباراة نصف النهائي لبطولة كأس العراق.

يذكر أن فريق نادي الكرخ هو بطل النسخة الاخيرة لبطولة كأس العراق لكرة القدم.