بعد انتهاء مهلة 48 ساعة .. ارنولد يطلب تجديد العقد لستة اشهر

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاثنين، أن الاتحاد تلقى رد مدرب المنتخب الوطني الأسترالي غراهام أرنولد بشأن تجديد عقده، وذلك بعد منحه مهلة مدتها 48 ساعة.

وقال الزاملي، لشفق نيوز، إن أرنولد أبلغ الاتحاد برغبته في تجديد عقده لمدة ستة أشهر فقط، وهو ما لا يتوافق مع رؤية الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي يسعى إلى توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وأضاف أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة رد المدرب واتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو عدم التجديد معه.

وأوضح الزاملي، أن الاتحاد كان قد اشترط أن يكون عقد أرنولد طويل الأمد، بهدف بناء جيل جديد قادر على تمثيل العراق في الاستحقاقات الدولية المقبلة، والعمل على إعداد منتخب منافس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2030.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن، يوم أمس الأحد، توصله إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، في إطار مشروع طويل الأمد يمتد حتى عام 2030.

وقال عضو الاتحاد خلف جلال، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد اشترط على أرنولد توقيع عقد لمدة أربع سنوات، ضمن رؤية تهدف إلى بناء منتخب جديد قادر على المنافسة، مع الاعتماد على مجموعة مستقرة من اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني.