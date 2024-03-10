بعد انتهاء المرحلة الأولى.. أيمن حسين ينفرد بصدارة هدافي دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر لاعب القوة الجوية ايمن حسين، قائمة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 19 والاخيرة من المرحلة الاولى برصيد 17 هدفاً.

وتصدر حسين القائمة بفارق ستة أهداف عن أقرب منافسيه، وهو لاعب نفط ميسان المحترف علاء الدين الدالي، الذي جمع 11 هدفاً، في حين جاء بالمركز الثالث لاعبان هما المحترف محمود الموس من الشرطة، وإبراهيم غازي لاعب نادي الحدود ولكل منهما عشرة أهداف.

وحل لاعبان بالمركز الرابع برصيد 9 أهداف وهما لاعب النفط المحترف اوكيكي اوفلابي، ولاعب نادي الكهرباء محمود خليل، في حين حل لاعبان بالمركز الخامس وهما مهند علي من نادي الشرطة، وعلي جاسم من نادي القوة الجوية وفي حصيلة كل منهما 8 أهداف.

بينما جاء لاعب فريق نوروز المحترف ابراهيم توميو بالمركز السادس برصيد 7 أهداف، وبالمركز العاشر جاء محترف نادي الحدود داكوستا برصيد 6 أهداف.

يذكر ان فريق القوة الجوية أنهى القسم الأول من الدوري بلا هزيمة ومتصدرا قائمة فرق دوري نجوم العراق برصيد 45 نقطة.