بعد انتهاء الجولة 16.. ايمن حسين يتصدر قائمة هدافي الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أصدرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، قائمة بأسماء هدافي الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وبحسب القائمة التي ور د لوكالة شفق نيوز؛ فإن ايمن حسين لاعب القوة الجوية تصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا، فيما يلاحقه لاعب نادي الزوراء مهند عبد الرحيم برصيد 9 أهداف، ثم حسين يونس من الميناء ومحمد إبراهيم لاعب الكهرباء ولكل منهما سبعة أهداف، ثم لاعب فريق نادي نفط ميسان احمد عبد الرزاق ، ولاعب نادي النفط موسى عدنان ، ولاعب نادي امانة بغداد جبار كريم ، ولكل منهم ستة أهداف، ولاعب نادي الحدود منار طه، ولاعب نفط الوسط عمر منصوري، ولاعب الطلبة محمد جفال، ولاعب نادي النجف احمد كوني ولكل منهم خمسة أهداف.