بعد انتهاء الجولة الـ 28.. الشرطة يتمسك بصدارة "نجوم العراق"

‏شفق نيوز/ تمسك فريق نادي الشرطة بالصدارة، بعد انتهاء الجولة الـ 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 59 نقطة.

ويلاحقه فريق الزوراء بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة، ثم فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة، يليه فريق الطلبة بالمركز الرابع برصيد 47 نقطة، ثم فريق القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 44 نقطة.

وجاء بالمركز السادس فريق القاسم برصيد 43 نقطة، ثم فريق نفط ميسان بالمركز السابع برصيد 42 نقطة، ثم دهوك بالمركز الثامن برصيد 38 نقطة، يليه فريق النفط بالمركز التاسع برصيد 38 نقطة، وحل بالمركز العاشر فريق الكرخ برصيد 38 نقطة أيضا وبفارق المواجهات المباشرة عن النفط.

ويأتي فريق الكرمة بالمركز الـ 11 برصيد 37 نقطة، يليه فريق النجف بالمركز الـ 12 برصيد 36 نقطة، ثم فريق نوروز بالمركز الـ 13 برصيد 35 نقطة، وهو نفس رصيد فريق أربيل، الذي حل بالمركز الـ 14 لكن بفارق المواجهات المباشرة، وحل فريق الكهرباء بالمركز الـ 15 برصيد 34 نقطة، ثم الميناء بالمركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، يليه فريق نفط البصرة بالمركز الـ17 برصيد 24 نقطة‏.

وجاء فريق ديالى بالمركز الـ 18 برصيد 22 نقطة‏، وبعدها فريق كربلاء بالمركز الـ 19 برصيد 21 نقطة، وأخيرا فريق الحدود بالمركز الـ 20 في رصيد 14 نقطة .