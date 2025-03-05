بعد انتهاء الجولة الـ 22.. زاخو ينفرد بالصدارة وهنريكي وميمي في صراع الهدافين

شفق نيوز/ انفرد فريق زاخو بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد نهاية الجولة الـ 22، حيث رفع رصيده إلى 45 نقطة، متقدماً على الزوراء الذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما جاء الشرطة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

واحتل القوة الجوية المركز الرابع بـ 38 نقطة، بينما جاء دهوك خامساً برصيد 34 نقطة متفوقاً على الطلبة الذي يملك الرصيد نفسه لكنه حل سادساً بفارق المواجهات المباشرة.

وفي المراكز التالية، جاء القاسم سابعاً برصيد 32 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الثامن بنفس الرصيد، لكنه يتقدم بفارق المواجهات على أربيل صاحب المركز التاسع.

كما حل الكرخ عاشراً برصيد 30 نقطة، يليه نوروز في المركز الـ11، والنفط في المركز الـ12، بينما حل النجف في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.

أما في النصف الثاني من الترتيب، فقد جاء الكرخ في المركز الـ14 بـ 28 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الـ15 بـ 26 نقطة، ثم نفط البصرة في المركز الـ16 برصيد 22 نقطة، يليه الميناء برصيد 21 نقطة في المركز الـ17، ثم كربلاء في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة، في حين يتذيل الترتيب فريقا ديالى والحدود برصيد 13 نقطة لكل منهما، مع تفوق الحدود بفارق المواجهات المباشرة.

وعلى صعيد المنافسة على لقب هداف الدوري، انفرد محترف زاخو غواستافو هنريكي بالصدارة بعد تسجيله 16 هدفاً لغاية الآن، يليه مهند علي "ميمي" لاعب الشرطة برصيد 15 هدفاً، بينما جاء مروان حسين لاعب نوروز ثالثاً بـ 13 هدفاً.

واحتل أمجد عطوان لاعب زاخو المركز الرابع بـ 11 هدفاً، فيما جاء علاء عباس مهاجم القوة الجوية خامساً برصيد 10 أهداف، يليه يوسف بن سودة لاعب أربيل سادساً برصيد 9 أهداف.