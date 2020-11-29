بعد انتهاء الجولة الخامسة.. حسين وابراهيم يتصدران قائمة هدافي الدوري العراقي

شفق نيوز/ تصدر كل من لاعب نادي القوة الجوية ايمن حسين ونادي الكهرباء محمد ابراهيم قائمة هدافي الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بأربعة أهداف لكل منهما.

وسجل هدفان كل من ، عمر عبد الرحمن من الكرخ ، ومحمد ومنار طه من الحدود ، جفال من الطلبة ،عمر منصور وسجاد جاسم من نفط الوسط ،واحمد عبد الرزاق من نفط ميسان ،ومحمد داود وليد كريم من النفط ،ومهند عبد الرحيم وعلاء عبد الزهرة من الزوراء ،وجبار كريم من امانة بغداد ،واحمد فرحان من نفط البصرة ،ومحمد جواد من زاخو ،واياد سدير من السماوة.

كما سجل 44 لاعبا اخرين من اندية مختلفة هدفا واحدا.