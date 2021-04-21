بعد الأندية الانجليزية.. أتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي

شفق نيوز/ أعلن ناديا أتليتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، يوم الاربعاء، انسحابهما من دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

من جانبه قال أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، إن بطولة دوري السوبر الأوروبي، غير قادرة على الاستمرار، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وبسؤاله عن إمكانية إطلاق المسابقة في الموسم القادم، قال أندريا أنييلي: “لا يمكن استمرار البطولة بدون أندية الدوري الإنجليزي، أنا مقتنع بجمال المشروع، كان من الممكن أن نؤسس أفضل بطولة في العالم ولكن لا يمكن الاستمرار للأمام بدون 6 أندية”.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أندريا أنييلي أعلن استقالته من رئاسة يوفنتوس، بعد فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي، ولكن الخبر ليس رسمياً حتى الآن، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

ويُعد أندريا أنييلي من أبرز المؤسسين لبطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث عمل على هذا المشروع منذ سنوات، كما تم تعيينه كنائب لرئيس مجلس إدارة السوبرليج، إلى جانب مالك مانشستر يونايتد ومالك ليفربول قبل انسحابهما.

وأعلن 12 نادياً عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي والذي سيضم أفضل الأندية بالقارة العجوز، ولكن بعد 48 ساعة من الانتقادات والمعارضات، انسحبت الأندية الإنجليزية، وبعدها أصدرت رابطة السوبرليج بياناً يُؤكد فيه تجميد البطولة.