بعد الوعكة المفاجئة.. درجال يغادر المستشفى وتطمينات بشأن حالته الصحية

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الاثنين، عن خروج رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، من المستشفى بعد إجراء عملية قسطرة ناجحة في بغداد .

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "درجال أمضى مدة بسيطة في المستشفى بعدها خرج عقب التأكد من تماثله للشفاء بشكل تام"، مبيناً أن "درجال يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة، لكنه بحاجة إلى راحة قبيل العودة إلى عمله بشكل طبيعي".

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم قال، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن عدنان درجال تعرض لوعكة صحية خطيرة نتيجة انسداد في شريانه، وتم نقله إلى مستشفى ابن البيطار لإجراء عملية قسطرة.