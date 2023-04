بعد الهزيمة برباعية.. أنشيلوتي يلوم اللاعبين ويعتذر للجماهير

شفق نيوز/ وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اللوم للاعبي فريقه عقب خسارة "الملكي" أمام جيرونا 2-4 ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ريال مدريد أمس الثلاثاء، للهزيمة الأولى بعد فوزين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 65 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الليغا" متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

وعلق المدرب الإيطالي:"كانت ليلة صعبة بسبب الخسارة بهذه الطريقة. مباراة سيئة على المستوى الدفاعي، ومستوى الفريق كان منخفضا جدا من جميع الجوانب".

وعند سؤال أنشيلوتي عن فينسيوس جونيور قال: "الفريق كان عصبيا، أعتقد أن هذا الأمر أثر علينا، حاول فينيسيوس حلها بشكل فردي".

وتابع: أن "فينيسيوس كان جيدا، حصلنا على هدف وتمريرة حاسمة، لكن الفريق بأكمله؟ لا".

وزاد: "الهزيمة ليست جيدة أبدا لكنها ربما تكون مفيدة أحيانا. هذا الفريق يواجه مشكلات في الفوز عندما لا يتحلى بالالتزام الدفاعي، واليوم حدث ذلك. إذا لم يفهم اللاعبون هذا الأمر سأكرره يوميا".

وعن فارق النقاط بينه وبين برشلونة بالليغا قال: "من الصعب تقليل الفارق، نعتذر، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ووجه أنشيلوتي رسالة لجماهير ريال مدريد وقال: "الجماهير تتأذى، نعتذر لهم، لقد تأذوا مثلنا، مشجعو ريال مدريد مثلنا يعرفون أننا سنكون في الموعد في المباراة النهائية لكأس الملك والدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا".

ويدين فريق جيرونا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس (24 عاما) الذي أحرز أهدافه الأربعة "سوبر هاتريك" في شباك ريال مدريد في الدقائق (12، 24، 46، 62) قبل أن يغادر ملعب "مونتيليفي" عند الدقيقة 72.

بينما سجل ثنائية الفريق "الملكي" كل من اللاعبين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقتين (34، و85) على الترتيب.

Carlo Ancelotti has slammed the busy fixture list that Real Madrid are facing in three competitions, saying "something has to change" to protect players' health. pic.twitter.com/jKH36vEfwI