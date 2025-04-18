بعد النتائج المخيبة.. إدارة ريال مدريد تقرر إقالة أنشلوتي

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي ريال مدريد قررت إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمر نادي ريال مدريد بمرحلة حرجة هذا الموسم إذ ودع منافسات دوري أبطال أوروبا في الدور ربع النهائي على يد فريق آرسنال الإنكليزي بعد خسارة قاسية في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة وفشل في تعويض الفارق رغم الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.

ويعد مستقبل المدرب الإيطالي على المحك إذ يتأهب ريال مدريد لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم.

ووفقاً لما نشرته شبكة "سكاي سبورت" فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي لن يكمل موسمه مع ريال مدريد وسيكون نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة والمقرر له يوم 26 نيسان/ إبريل الجاري الأخير له بصرف النظر عن نتيجته سواء بالفوز أو الخسارة.

كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تلك القرارات لا تتعلق بالموسم الجاري فقط لأن الهدف الأكبر لريال مدريد هو لقب كأس العالم للأندية بنظام البطولة الجديد ولأسباب تتعلق بهيبة النادي والتوسع دوليا والاستفادة على الجانب التجاري.

وبناء على ذلك تدرس إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي الخيارات التي تضمن للفريق خوض البطولة وهو في أفضل وضع ممكن.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع تشابي ألونسو المدرب الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني والذي ارتبط في وقت سابق بتدريب النادي الإسباني والذي لديه بند في عقده يتيح له الانتقال لتدريب ريال مدريد أو ليفربول مقابل تعويض مالي للنادي الألماني.