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بعد النتائج المخيبة.. ادارة الشرطة تسمي علي فرحان مدربا لفريق كرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-01T16:22:08+0000
بعد النتائج المخيبة.. ادارة الشرطة تسمي علي فرحان مدربا لفريق كرة السلة

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الاثنين، فسخ عقد مدرب فريقها لكرة السلة، وتسمية آخر بدلاً عنه، بعد النتائج المخيبة للآمال في أول جولتين من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الإعلامي لنادي الشرطة، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الإدارية عقدت اجتماعاً استثنائياً لمناقشة واقع فريق كرة السلة المشارك في الدوري الممتاز بعد ظهوره المخيب للآمال في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة".

وبين أن "الاجتماع الاستثنائي خلص إلى ستة قرارات، وهي فسخ عقد مدرب فريق كرة السلة محمد فاضل، وتسمية علي فرحان مدرباً للفريق، وتسمية رافد عبد الحسين مديراً إدارياً للفريق، وعباس خضير مستشاراً فنياً للفريق، والإسراع بإجراءات وصول اللاعب المحترف، وفرض غرامات مالية على اللاعبين".

وكان فريق نادي الشرطة لكرة السلة، قد تعرض لخسارة غير متوقعة يوم امس امام فريق نادي الحلة بنتيجة 80-75 نقطة.

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