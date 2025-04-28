بعد النتائج المتدنية.. نادٍ رياضي عراقي يعاقب لاعبيه ويتوعدهم بـ"القسوة"

شفق نيوز/ أعلن نادي النجف الرياضي، مساء اليوم الاثنين، خصم 10% من عقود اللاعبين نظراً لسوء النتائج وتدني المستوى الفني للفريق.

وأضاف النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة الإدارية للنادي وبعد التشاور مع الكادر التدريبي قررت أيضاً فرض عقوبات فردية أخرى لعدد من اللاعبين.

وتوعد النادي اللاعبين في حال عدم تحسن المستوى الفني "ستكون هناك عقوبات أقسى".

وكان فريق النجف خسر اليوم أمام فريق الكرمة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، ليتجمد رصيده عند النقطة 36 بالمركز 14.

يذكر أن إدارة نادي النجف، تعاقدت في 24 نيسان/ أبريل الجاري رسمياً مع المدرب الجديد ولي كريم، لتولي قيادة فريقها الكروي لما تبقى من مباريات في دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025، خلفاً للمدرب السابق للنادي عبد الغني شهد الذي قدم استقالته بعد الخسارة الأخيرة أمام القوة الجوية بدوري النجوم بنتيجة 0-3.