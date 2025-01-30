بعد النتائج السلبية للفريق.. خلافات بين مدرب القوة الجوية وأحد اللاعبين

شفق نيوز/ كشف لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم، علي شاخوان، عن إبعاده من صفوف الفريق بسبب خلاف مع المدرب لؤي صلاح على مركز لعبه، فيما أكد قائد "الصقور" سبب إبعاد شاخوان هو "عدم التزامه بالتوجيهات.

وكتب شاخوان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته وكالة شفق نيوز "منذ 4-5 أيام وأنا مُبعد عن التدريبات بسبب خلاف على مركز اللعب بيني وبين مدرب الفريق".

وأضاف "إدارة القوة الجوية تعاقدوا معي كلاعب وسط والكابتن لؤي صلاح قال لي لن تحصل على فرصة لعب بهذا المركز وأريد منك اللعب على الأطراف".

وتابع "أنا لست لاعب (جوكر) ولا أجيد اللعب بغير مركزي، وكابتن لؤي قال لي شوفلك غير نادي (أبحث عن نادي آخر) تلعب بي وسط والله يوفقك أني ما احتاجك".

وأشار شاخوان إلى أن "إدارة القوة الجوية قالوا لي إذا تريد الخروج سنمنحك إعارة إلى النادي الفلاني فقط وإذا متريد (لا تريد) أبقى بالبيت ولن نعطيك كتاب الاستغناء".

بدوره أوضح مدرب القوة الجوية، لؤي صلاح، لوكالة شفق نيوز، أن "إبعاد اللاعب علي شاخوان جاء لعدم التزامه بالواجبات التي نوجهها له، اللاعب ملزم أن يطبق ما يراه المدرب صحيحاً ويخدم الفريق وإمكانية اللاعب في أي مواجهة يخوضها الفريق".

وأكد "يجب على اللاعب أن يكون في خدمة الفريق أين ما يقرر له المدرب وليس اللاعب هو من يحدد مكانه"، موضحاً "لقد وجهنا اللاعب للعب بمركز معين إلا أنه رفض أن يكون في ذلك المركز وهذا لا يجوز وخطأ في تصرف اللاعب مع المدرب".