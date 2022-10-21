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بعد النتائج السلبية.. أربيل يبحث عن خليفة "محروس"

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-21T09:00:03+0000
بعد النتائج السلبية.. أربيل يبحث عن خليفة "محروس"

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي أربيل، يوم الجمعة، المباشرة بالبحث عن مدرب لقيادة فريقها الكروي بعد استقالة المدرب نزار محروس.

وقال المنسق الإعلامي هيمن هوليري، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي ساعية من أجل تسمية مدرب للفريق بأسرع وقت"، لافتة إلى أن "أسماء المدربين مطروحة على طاولة الإدارة للاتفاق واختيار أحدهم".

وأوضح أن "الإدارة جادة في اختيار المدرب الأفضل لقيادة فريق النادي لا سيما بعد الفراغ الذي تركه المدرب نزار محروس بعد استقالته"، مشيراً إلى أن "المدرب المقبل سيكون من الأسماء المؤثرة الجيدة فنياً على أمل أن يحقق الفريق نتائج طيبة في الجولات المقبلة".

وكان فريق أربيل قد خسر في ثلاث جولات متتالية، ولا يمتلك أي نقطة لغاية الآن في الدوري العراقي الممتاز.

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