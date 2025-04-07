بعد الموصل.. الانبار تعتقل شاباً "سب الصحابة" عبر التواصل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شاب ظهر في بث مباشر على منصة "فيسبوك" وهو يوجّه إساءات وشتائم بحق صحابة الرسول محمد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم تم التعرف عليه ومتابعته من قبل مفارزها بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تنفيذ أمر القبض بحقه وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، والتي تجرّم الإساءة إلى الرموز الدينية والتحريض على الكراهية الطائفية".

وأكدت المديرية، أن "المتهم يخضع حالياً للتحقيق تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة"، مشددة على "أنها تتابع بجدية أي محتوى إلكتروني يمس السلم المجتمعي أو يثير الفتن الطائفية"، داعية المواطنين إلى "استخدام منصات التواصل بمسؤولية واحترام للمقدسات الدينية".

هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الخميس الماضي، باعتقال مراهق في الموصل، قام بالإساءة إلى صحابة النبي، عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي في المحافظات التي عانت لسنوات من ويلات التطرف والصراعات الطائفية، مؤكدين أن بعض هذه السلوكيات قد تكون مدفوعة بأجندات مشبوهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإعادة تأجيج الخطاب الطائفي بين مكونات المجتمع.