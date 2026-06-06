بعد "الموسم الصفري".. ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة

شفق نيوز- مدريد

تمكن فريق لاجونا، من تحقيق مفاجأة مدوية في تصفيات الدوري الإسباني لكرة السلة، بعدما أطاح بريال مدريد، المرشح الأبرز للقب والمصنف الأول، في المباراة الثالثة والحاسمة بالدور ربع النهائي.

وقدَّم فريق جزر الكناري، أداءً استثنائيًا أمام عملاق العاصمة الملكية، في سقوط مفاجئ لفريق المدرب الإيطالي الشهير سيرجيو سكاريولو من الدور الأول للتصفيات، رغم كونه الأوفر حظًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

ونجح فريق لاجونا في فرض إيقاعه الدفاعي القوي على مدار الأرباع الثلاثة الأولى، حيث صمد أمام الهجمات المتكررة للفريق الملكي، قبل أن يستغل فرصته الذهبية في الربع الأخير الحاسم.

وفي الفترة الختامية من المباراة، بنى أبناء جزر الكناري تقدماً مريحاً بفارق حوالي 10 نقاط، نقطة تلو الأخرى ودفاعاً تلو الآخر، في أداء جماعي متماسك حافظ على هذا الفارق (107-95) حتى صافرة النهاية، ليحسم التأهل التاريخي إلى الدور نصف النهائي.

وبرز الأسترالي باتي ميلز، إلى جانب ييبو ومارسيلينيو، كأبرز صناع هذا الفوز الجماعي الكبير، حيث قادوا زملاءهم بأداء هجومي ودفاعي متوازن أفشل كل محاولات ريال مدريد للعودة إلى المباراة.

ويُعد هذا الإقصاء صدمة كبرى لريال مدريد وجماهيره، خاصة أن الفريق كان يطمح في تحقيق لقب الدوري المحلي ضمن موسم حافل بالطموحات.

يشار إلى أن الفريق الملكي لكرة القدم، خرج للموسم الثاني على التوالي بدون بطولات كبرى، وهو أمر لم يعتد عليه جمهور النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم الأوروبية.