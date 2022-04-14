بعد الموافقة على أجنبي .. اتحاد الكرة يدرس أسماء المدربين المحتملين للمنتخب العراقي

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، بدء مرحلة مناقشة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب للإشراف على المنتخب، نافيا تحديد أسماء معينة لغاية الآن.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز إن "مجلس ادارة اتحاد الكرة كان في اجتماع على مدار يومين متتاليين، وبعدها تمّ الاجتماع مع لجنة الخبراء والمستشارين لمناقشة موضوع المدرب الاجنبي المقبل".

وأوضح أن "لجنة الخبراء والمستشارين ستطرح السير الذاتية لمدربين أجانب لدراستها بدءاً من اجتماع اليوم لنحدد فيما بعد على اسم واحد".

كما نفى لفتة أن "يكون الاتحاد قد حدد احد المدربين لتسميته مدرباً للمنتخب كما أُثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل اسمي المدرب الهولندي مارافيك او البرتغالي كيروش بأن أحدهم سيكون المدرب المقبل للمنتخب.

وأوضح عضو اتحاد الكرة أن "الاسماء مازالت تطرح عبر مقترحات بشكل شفهي بينما سيكون اجتماع اليوم هو بداية البحث الفعلي عن مدرب المنتخب المقبل".

واختتم تصريحه بالقول إن "اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد السابقة ولقاءاته بلجنة الخبراء والمستشارين لم تتعد سوى المعايير والمواصفات الخاصة لمدرب منتخبنا المقبل".

حسمَ الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أمره باختيار ملاك تدريبي أجنبي لقيادة المنتخب العراقي للفترة المقبلة، معلناً أن ميزانية الاتحاد ستكون ثلاثة مليارات دينار سنوياً.

وقالَ عضو الاتحاد والناطق الرسمي باسمه، أحمد الموسوي، في تصريح صحفي عممه الاتحاد على وسائل الاعلام، إن "ملاكاً تدريبياً أجنبياً سيقود المنتخب الوطني في السنوات الأربع المقبلة"، مردفا بالقول "إن الهدف الأساسي منه سيكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إضافةً للدخول في المنافسات القاريّة والخليجية".