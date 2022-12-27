بعد الممتاز.. خليجي 25 "يعطّل" دوري الدرجة الأولى باستثناء مباراة واحدة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات دوري الدرجة الاولى بسبب إقامة بطولة خليجي 25، مستثنيا من ذلك مباراة واحدة فقط.

وقالت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "قررت تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الجولةِ التاسعة إلى موعدٍ لاحقٍ سيحدد بعد انتهاء بطولة كأس الخليج التي ستنطلق في السادس من شهر كانون الثاني 2023 في البصرة".

وأضافت اللجنة أنها "استثنت مباراة مصافي الجنوب وبيشمرگة السليمانية التي ستلعب في موعدها المحدد سابقاً".

وبررت اللجنة قرارها نظرا "لانشغال المختصين الجانبين الإداري والأمني بتوفير الدعم والمساندة لتلك البطولة والتركيز على نجاحها".

وكان الاتحاد العراقي للعبة قرر تأجيل الدوري العراقي الممتاز بعد الجولة 12 لنفس الغرض.