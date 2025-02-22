بعد القرعة .. موعد انطلاق مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة كأس العراق 2024-2025.

‏وحدد الاتحاد يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق مباريات الدور 16 بإقامة أربع مباريات في اليوم الاول.

وتقام في يوم (الأربعاء) مباراتان عند الساعة 5:00 عصراً تجمع الأولى فريق الميناء مع ضيفه فريق الزوراء على ملعب الفيحاء، ‏بينما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف وضيفه فريق البيشمركة.

وفي ذات اليوم (الأربعاء) أيضا ‏في حين تقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، بينما تقام المباراة الثانية بين فريق دهوك وضيفه ميسان على ملعب الاول .

‏وتتواصل مباريات الدور في اليوم التالي (الخميس) بإقامة أربع مباريات ‏تقام مباراة واحدة منها عند الساعة 2:00 من بعد الظهر بين فريق نوروز وضيفه نادي الحسين على ملعب الأول، كما تقام مباراة واحدة عند الساعة 2:30 من بعد الظهر تجمع الطلبة وضيفه أمانة بغداد على ملعب المدينة، وتقام مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصرا بين فريق الشرطة وضيفه فريق الموصل على ملعب الشعب، في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة 7:30 مساءً بين فريقي زاخو وضيفية الكرمة على ملعب زاخو .

وأمس الجمعة، أقامت لجنة المسابقاتِ في اتحاد كرة القدم، سحبة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم 2024-2025 بمشاركة 16 نادياً.

يشار إلى الأندية المتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوك والبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسم والميناء.

وبعد اجراء القرعة اسفرت عن المواجهات والملاعب التالية: دهوك - ميسان (ملعب دهوك)، الميناء - الزوراء (البصرة)، القوة الجوية -القاسم (ملعب الشعب)، النجف - البيشمركة (ملعب النجف)، زاخو - الكرمة (ملعب زاخو)، نوروز - الحسين (ملعب نوروز)، الطلبة - أمانة بغداد (ملعب الطلبة) والشرطة - الموصل (ملعب الشعب).