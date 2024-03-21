بعد الفوز .. كاساس: كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وركلة جزاء لم تُحتسب

شفق نيوز/ أقر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم "خيسوس كاساس"، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بصعوبة المباراة التي خاضها المنتخب ضد نظيره الفلبيني والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفٍ واحدٍ من دون رد، جاء بإمضاء المهاجم "مهند علي" (رجل المباراة).

وقال خيسوس كاساس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: لقد كانت مباراةً معقدةً علينا بسبب أسلوب المنتخب الفلبيني الذي نجحَ وعملَ بطريقةٍ جيدةٍ من حيث غلق المساحات، وضاعت علينا العديدُ من الفرص حتى اللحظات الأخيرة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، وكانت هناك ركلة جزاء لعلي جاسم لم تحتسب.

وأضاف أن "فريقنا عملَ بشكلٍ خططي جيدٍ، مستدركا لكننا لم نوفق في إنهاء الهجمات، وشاهدنا اليوم مباراةَ كوريا الجنوبية التي كانت مسيطرةً لكنها خرجت متعادلةً، لذلك الأهم أنك تخرج فائزاً".

وأكد كاساس أنه "عندما تواجه فريقاً متكتلاً دفاعياً مع مرور الوقت ستكون مضغوطاً نفسياً، وبالمقابل سيكون المنافس مرهقاً، وهذا حدث معنا بالضبط في وقتٍ سابقٍ من تجاربنا سواء مع منتخب إسبانيا أو برشلونة، حيث أن أغلب المنافسين كانوا يغلقون المساحاتَ لكنهم يرتكبون الأخطاءَ بعد الإرهاق"، مردفا بالقول "نحن راضون عن أداء الفريق، والأهم هو الظفر بنقاط المباراة وتصدر المجموعة بتسع نقاط".

واختتم مدرب المنتخب العراقي حديثه قائلا: اعتقدتُ من البداية أن المباراةَ ستكون صعبةً لأنني كنت أعلم أن المنافسَ حضرَ هنا وهو يبحثُ عن غلق المساحات، وأنا سعيد وراضٍ عن كل المتواجدين معنا من لاعبينا.

من جهته، عبّر رجلُ المباراة (مهند علي) عن سعادته البالغة، مباركاً للجمهور العراقي الذي ساند المنتخبَ في مواجهة الفلبين.

وقال : أضعنا أكثرَ من فرصةٍ، لكن الأهم هو الظفر بنقاط المباراة، وأكرر التهنئةَ لجماهيرنا التي حضرت وتعنت لمؤازرة أسود الرافدين، ونعِدهم بتقديم الأفضل.

وأنهى تصريحه بالقول: أشكرُ كل زملائي اللاعبين في مساعدتي على تسجيل هدف الفوز في مباراة الفلبين.

وحقق المنتخب الوطني العراقي فوزا بشق الأنفس على نظيره الفلبيني بهدف واحد دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 - كأس آسيا 2027.