بعد الفوز على فلسطين.. كاساس يكشف حالة أيمن حسين الموقف من مواجهة كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، أهمية الفوز في المباراة أمام المنتتخب الفلسطيني، والتي انتهت بفوز اسود الرافدين بهدف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كاساس برفقة لاعب المنتخب الوطني أمير العماري، حيث أوضح أن الحصول على النقاط الثلاث كان أمراً بالغ الأهمية في ظل صعوبة التصفيات، مشيراً إلى أن الفريق نجح في تحقيق فوزين وتعادل حتى الآن، وهو ما لم يتمكن أي منتخب آسيوي آخر من تحقيقه، باستثناء اليابان من الفوزِ في ثلاثِ مباريات.

وأضاف: مباراةُ اليوم كنا نسعى قبلها لتَجهيزِ اللاعبين من أجل تقديمِ أفضل ما عندهم، لكن أحياناً لا يكون بعضُ اللاعبين في أحسن حالاتهم، وبكل تأكيدٍ تنتظرنا مباراة قوية وصعبة ضد كوريا الجنوبية، وهم المرشح الأول في مجموعتنا الثانية للتأهلِ عنها.

وعن توقعاته عن ترتيبِ المجموعة، وكيف سيكون في نهايةِ المطاف، أوضح كاساس: بكلِ تأكيدٍ الأمور لا تزال معقدةً، وهناك سبعُ مباريات متبقية، نعم لدينا تفوقٌ، لكن أعتقد أن الأمورَ لا تزال غير واضحة.

وعن غيابِ أفضل لاعب في مباراةِ اليوم عن المؤتمرِ الصحفيّ، وهو "أيمن حسين"، بعد تعرضه لوعكةٍ صحيةٍ بعد نهايةِ المباراة، فقد أكد كاساس: لا أعتقدُ أن هناك خطورةً أو قد يكون هناك تأثيرٌ عن غيابه في المباراةِ المُقبلة، وسيتخذ الجهازُ الطبيُّ الإجراءاتَ اللازمة من أجل تحضيره بالشكلِ الأمثل.

من جانبه، شاطر لاعبُ المنتخب الوطنيّ "أمير العماري" حديث مدربه، مؤكداً: أن الأهمَ بما تحققَ هو الظفر بنقاطِ المباراة. متمنياً السلامةَ لزميله أيمن حسين.