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بعد الفوز على اوزبكستان.. كاتانيتش: لاعبو المنتخب العراقي أدّوا ما عليهم

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-29T17:32:58+0000
بعد الفوز على اوزبكستان.. كاتانيتش: لاعبو المنتخب العراقي أدّوا ما عليهم

شفق نيوز/ أبدى مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم سيرتشكو كتانيتش، يوم الاثنين، رضاه عن أداء لاعبي المنتخب خلال المباراة الودية أمام المنتخب الاوزبكي.

وقال المدير الاداري لمنتخب العراق باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "كتانيتش اكد بان لاعبيه طبقوا ما اراده خلال اللقاء وقدموا مستوى جيد امام فريق ممتاز  يمتلك عناصر جيدة من اللاعبين وكان خط الدفاع وباقي الخطوط على قدر المسؤولية وادوا اداءً رجولياً وكذلك باقي اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد".

واضاف باسم ان "كاتنيتش اكد بان المنتخب لعب بغياب عدد من ابرز اللاعبين كالمهاجمين ايمن حسين وميمي وعلاء عباس لكن اللاعبين المتواحدين قدموا مستوى عال ، مبينا انه ( كتانيتش ) راضٍ بنسبة كبيرة لما قدموه خلال لقاء اليوم".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، فاز المنتخب العراقي على مضيفه الاوزبكستاني بهدف نظيف جاء عن طريق شيركو كريم بالدقيقة 56 من عمر اللقاء.

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