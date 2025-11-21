بعد العقوبات الأميركية.. عقيل مفتن يسلم إدارة الأولمبية العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الجمعة، تخويل النائب الأول لرئيس اللجنة بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة لحين حسم القضية مع وزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بمبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن، ووفق الإجراءات القانونية النافذة، تم تخويل النائب الأول عبد السلام خلف بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة ولحين حسم القضية، وقد تم إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الإجراء بكتاب رسمي منذ أكثر من أسبوعين".

وأضافت: "كما كلّف رئيس اللجنة الأولمبية فريقاً متخصصاً من المحامين بمتابعة قضيته مع الخزانة الأميركية، مؤكداً أن ما تم تداوله بشأن هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى التشويه وإحداث الإرباك".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 فرض حزمة عقوبات قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، شملت رئيس اللجنة الأولمبية عقيل وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني.

وأشارت الوزارة في حينها إلى أنهما "يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني"، واتهما بـ"غسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات"، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية "لأغراض مالية غير قانونية".