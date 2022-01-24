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بعد العبادي.. العراق يحصل على ثلاثة مقاعد في اتحاد غرب اسيا للطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T13:06:27+0000
بعد العبادي.. العراق يحصل على ثلاثة مقاعد في اتحاد غرب اسيا للطائرة

شفق نيوز/ حصل الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين،  على ثلاثة مقاعد جديدة في لجان اتحاد غرب اسيا لللعبة وذلك بعد تسمية رئيسه جميل العبادي رئيساً للجنة الفنية.

وقال اتحاد الكرة العراقي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن  مجلس إدارة اتحاد غرب اسيا للكرة الطائرة عقد مساء امس، اجتماعاً  مهما  عبر المنصة الالكترونية بحضور رئيس الاتحاد العراقي جميل العبادي، مبيناً أن الاجتماع جاء بعد تسمية العبادي رئيسا للجنة الفنية في اتحاد غرب اسيا.

وأوضح البيان، أن مجلس ادارة الاتحاد ناقش العديد من الامور المهمة، فضلاً عن تشكيل اللجان الخاصة بالاتحاد ومن ابرز القرارات أيضاً إعتماد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة الشباب - الصالات.

وأوضح أن العراق حصل على اربعة مقاعد مهمة في الاتحاد ستصب بخدمة طائرتنا في قادم الايام، حيث سيكون جميل العبادي رئيسا للجنة الفنية وبشار علي خلف عضواً في اللجنة الشاطئية، وازاد حسن قادر عضواً في لجنة التطوير، فيما حصلت كازال حمه سعيد على عضوية اللجنة النسوية.

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