بعد الشرطة.. الجوية العراقي يودع أبطال آسيا بـ3 خسائر وتعادلين

شفق نيوز/ ودع فريق القوة الجوية العراقي، يوم الاثنين، بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد خسارته أمام فريق الشارقة الاماراتي.

وانتهت المباراة التي جرت في الساعة التاسعة مساءً ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بفوز الشارقة بنتيجة 3-2.

سجل القوة الجوية اولا في الدقيقة 15 من الشوط الاول عن طريق المحترف جيفرسون كولازوس ، وتمكن لاعب الشارقة خالد باوزير من تعديل النتيجة بعد عشر دقائق في الدقيقة 25 عن طريق خالد باوزير ، وفي الدقيقة 35 عزز فريق الشارقة النتيجة بتسجيله هدف ثاني عن طريق سالم صالح ، لينتهي الشوط الاول بتفوق الشارقة بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني عدل لاعب الجوية جيفرسون كولازوس النتيجة عندما سجل للجوية في الدقيقة 52 من زمن اللقاء ، وسرعان ما سجل فريق الشارقة هدفا ثالثا في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب سالم صالح.

ويتذيل القوة الجوية البطولة بنقطتين وسجل هدفين في اللقاءات الخمسة التي خاضها واصبح من المؤكد توديعه للبطولة بعد النتائج المخيبة التي خرج بها خلال المنافسات.

وكان نادي الشرطة العراقي، ودع أول امس السبت، دوري أبطال آسيا بخسارته الرابعة أمام الاهلي السعودي.