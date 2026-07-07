بعد الخسارة من الأرجنتين.. زيكو يهاجم التحكيم وأبو تريكة ينتقد "الفيفا"

شفق نيوز- متابعة

أثار لاعب المنتخب المصري مصطفى زيكو جدلاً واسعاً بتصريحات أدلى بها عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وقال زيكو، في تصريح تابعته شفق نيوز، إن المنتخب المصري تعرض لـ"ظلم تحكيمي"، معتبراً أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير اتخذ قرارات أثرت في مجريات اللقاء.

وأضاف أن ما حدث "كان مجاملة للأرجنتين"، مؤكداً أن جميع المتابعين شاهدوا الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

كما ذهب إلى القول إن كأس العالم سيذهب إلى الأرجنتين، كما هو مخطط مسبقاً.

من جانبه، قال لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل في شبكة بي إن سبورتس، محمد أبو تريكة: "نحن نلعب ضد ميسي و(الفيفا) والتحكيم.. أيوه إحنا ظُلمنا"، في إشارة إلى اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وفي المقابل، حصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق فوز دراماتيكي على مصر بنتيجة (3-2).

فيما أشار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الخسارة أمام الأرجنتين، إلى أن منتخبه كان الأفضل في المباراة، معتبراً أن كرة القدم لم تكن عادلة.

وأوضح أن هناك رغبة في استمرار بطل العالم، ليونيل ميسي، في كأس العالم لأسباب تسويقية.

وأقيمت المباراة على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأميركية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما ودع المنتخب المصري المنافسات بعد أداء قوي انتهى بالخسارة بفارق هدف.