بعد الخسارة من الصناعة.. قصي منير خلفاً لفهد لقيادة كرة اربيل

شفق نيوز / أفادت ادارة نادي اربيل الرياضي، يوم الثلاثاء، بقبولها استقالة المدرب غازي فهد بعد خسارته أمس أمام الصناعة متذيل الدوري 0-4، في حين كشف مصدر اتفاقا تم مع مدرب بديل لقيادة الفريق.

وقال مصدر في الإدارة طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز ان "الادارة توصلت الى اتفاق مع المدرب قصي منير لقيادة كرة اربيل الى نهاية الموسم".

وأضاف، أن "الإدارة عازمة على تصحيح مسار النادي بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق".

كما اشار المصدر الى ان "نتيجة امس الاثنين امام الصناعة متذيل ترتيب فرق الدوري الممتاز كانت مخيبة جدا ولاسيما ان اربيل فريق يمتلك تاريخاً حافلاً بالانجازات ونعمل على اعادته الى مستواه الحقيقي".

ويحتل اربيل المركز الـ 17 في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة .