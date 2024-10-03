بعد الخسارة أمام ليل.. الملكي يتلقى خبراً سيئاً

شفق نيوز/ تلقى نادي ريال مدريد نبأ سيئا بعد الليلة الحزينة التي عاشها الفريق عقب الخسارة أمام ليل الفرنسي مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا حيث تعرض لاعب جديد ضمن صفوفه للإصابة.

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد ليل التي خاضها الفريقان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بخسارة "الميرنغي" بهدف دون رد.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن تعرض البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب الفريق لإصابة أدت إلى استبداله أمام ليل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "اللاعب كان يعاني من انزعاجات منذ الشوط الأول وبالرغم من أنه أبدى قدرته على الاستمرار تم استبداله في الشوط الثاني حيث شوهد ميليتاو يضع كيس ثلج على عضلة الفخذ في ساقه وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية عند وصوله إلى مدريد".

وقرر كارلو أنشيلوتي استبدال ميليتاو خلال الدقيقة 57 من عمر المباراة التي خاضها أمام ليل، والتي أقيمت على ملعب "بيير موروي" ليحل كيليان مبابي بدلا منه.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره فياريال في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.