بعد الخسارة أمام لقاء العراق والبحرين أيمن حسين و"ميمي" يعدان الجمهور بالتعويض

شفق نيوز/ أعربا مهاجما المنتخب العراقي أيمن حسين، ومهند علي "ميمي"، مساء اليوم الأربعاء، عن أسفهما للخسارة التي تلقاها المنتخب أمام نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26 الجارية أحداثها في الكويت.

وقال أيمن حسين في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة "نعتذر من الجمهور العراقي ونعدهم بالتعويض في المباراة المقبلة. لقد سيطرنا على الشوط الأول وأضعنا الفرص وهدف البحرين جاء عكس مجريات المباراة".

‏بينما اعترف اللاعب مهند علي بأن "منتخبنا لم يظهر بشكل جيد في مباراته أمام البحرين"، مبيناً أن "منتخب البحرين كان أفضل في بعض الأوقات واستغل الفرص بالمقابل أضعنا فرصاً وكرة القدم تعطي لمن يقدم ويستغل الفرص".

‏وتابع "إضافة إلى أن الفرصة ما زالت بأيدينا وهناك مباراة مع المنتخب السعودي يوم السبت المقبل وسنعمل جاهدين من أجل تحقيق الانتصار والتأهل إلى المربع الذهبي".

‏واعتذر من الجمهور العراقي ووعد أن تكون المباراة المقبلة بشكل أفضل وتحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة والتنافس على اللقب.

وتلقى المنتخب العراقي أولى خساراته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 26 الجارية أحداثها في الكويت، حيث خسر أمام المنتخب البحريني بنتيجة 2-0.