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بعد الخسارة القاسية.. مدرب النجف يقدم استقالته

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T20:08:26+0000
بعد الخسارة القاسية.. مدرب النجف يقدم استقالته

شفق نيوز / قدم مدرب نادي النجف، هاتف شمران، يوم الأربعاء، استقالته عقب خسارة قاسية تعرض لها الفريق أمام ضيفه نفط البصرة.

وقدم شمران استقالته لإدارة النجف، بعد خسارة قاسية تعرض لها نادي النجف بأربعة أهداف دون رد، أمام نفط البصرة في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب النجف الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.

وحاصر جمهور النجف الملعب، بعد انتهاء اللقاء منتظرة المدرب هاتف شمران، والذي تمكن من الخروج من باب آخر دون أن يراه الجمهور.

ويحل فريق النجف ضيفا على زاخو ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

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