بعد الخسارة الثقيلة.. أيمن حسين يقدم اعتذاراً للعراقيين ويعد بتصحيح الأخطاء

شفق نيوز/ قدم مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين، يوم الثلاثاء، اعتذارا للشعب العراقي بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها امام المنتخب الايراني بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.

وقال حسين، "بعد ان حققنا نتيجة ايجابية في مباراتنا السابقة امام كوريا الجنوبية ، لم نوفق بمباراة اليوم ، لقد لعبنا شوط اول متواضع بعد ان اربكنا الهدف الاول المبكر لمنتخب ايران لكننا تمكنا من العودة الى اجواء المباراة في الشوط الثاني وحاولنا التسجيل عدة مرات لكن لم يتحقق الهدف ليباغتنا المنتخب الايراني بتسجيل هدفين من مرتدتين".

وتابع، "لدينا مباريات مقبلة وسنحاول تصحيح الاخطاء لتعويض خسارتنا الصعبة والعودة لاجواء المنافسة ، ونقدم اعتذارنا للجمهور العراقي للخسارة وسنسعى للتعويض".

ومني المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، بخسارة قاسية امام نظيره الايراني بنتيجة 3- 0 في ثاني مبارياته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" والتي جرت في استاذ خليفة الدولي بقطر .