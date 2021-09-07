سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد الخسارة الثقيلة.. أيمن حسين يقدم اعتذاراً للعراقيين ويعد بتصحيح الأخطاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-07T20:31:05+0000
بعد الخسارة الثقيلة.. أيمن حسين يقدم اعتذاراً للعراقيين ويعد بتصحيح الأخطاء

شفق نيوز/ قدم مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين، يوم الثلاثاء، اعتذارا للشعب العراقي بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها امام المنتخب الايراني بثلاثة اهداف مقابل لا شيء.

وقال حسين، "بعد ان حققنا نتيجة ايجابية في مباراتنا السابقة امام كوريا الجنوبية ، لم نوفق بمباراة اليوم ، لقد لعبنا شوط اول متواضع بعد ان اربكنا الهدف الاول المبكر لمنتخب ايران لكننا تمكنا من العودة الى اجواء المباراة في الشوط الثاني وحاولنا التسجيل عدة مرات لكن لم يتحقق الهدف ليباغتنا المنتخب الايراني بتسجيل هدفين من مرتدتين".

وتابع، "لدينا مباريات مقبلة وسنحاول تصحيح الاخطاء لتعويض خسارتنا الصعبة والعودة لاجواء المنافسة ، ونقدم اعتذارنا للجمهور العراقي للخسارة وسنسعى للتعويض".

ومني المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، بخسارة قاسية امام نظيره الايراني بنتيجة 3- 0 في ثاني مبارياته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022" والتي جرت في استاذ خليفة الدولي بقطر .

related

درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

Date: 2021-05-22 17:00:12
درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

خبير كروي: أعظم مدرب بالعالم لن يفعل شيئاً للمنتخب العراقي

Date: 2021-07-09 07:54:21
خبير كروي: أعظم مدرب بالعالم لن يفعل شيئاً للمنتخب العراقي

طائرة خاصة وجوازات دبلوماسية للاعبين.. الكاظمي يحضر وحدة تدريبية للمنتخب

Date: 2020-11-07 17:49:12
طائرة خاصة وجوازات دبلوماسية للاعبين.. الكاظمي يحضر وحدة تدريبية للمنتخب

المنتخب العراقي يخوض تدريباته على ملعب الشعب اليوم ويسافر إلى إسبانيا غداً

Date: 2021-08-07 12:11:27
المنتخب العراقي يخوض تدريباته على ملعب الشعب اليوم ويسافر إلى إسبانيا غداً

هونغ كونغ تتراجع وتقرر ملاقاة العراق على أرضها

Date: 2020-12-30 19:37:02
هونغ كونغ تتراجع وتقرر ملاقاة العراق على أرضها

كاتانيتش عن مباراة كمبوديا: أدّينا نصف واجبنا وطقس البحرين غير عادي

Date: 2021-06-07 18:14:28
كاتانيتش عن مباراة كمبوديا: أدّينا نصف واجبنا وطقس البحرين غير عادي

لعنة الإصابة تعصف بالمنتخب العراقي.. ثالث لاعب خارج التصفيات الآسيوية

Date: 2021-08-23 13:33:43
لعنة الإصابة تعصف بالمنتخب العراقي.. ثالث لاعب خارج التصفيات الآسيوية

صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

Date: 2021-06-05 18:16:54
صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا