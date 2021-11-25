بعد الخسارة الثقيلة أمام الطلبة.. شنيشل يستقيل من تدريب القوة الجوية

شفق نيوز/ اكد مصدر في نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، ان مدرب الفريق راضي شنيشل ودع اللاعبين وابلغهم بعدم الاستمرار بقيادة الصقور، بدورها أكدت الهيئة الادارية للنادي تمسكها بشنيشل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "راضي شنيشل قرر ترك الفريق بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق امام نادي الطلبة بثلاثية نظيفة اليوم الخميس".

وبين ان "شنيشل ابلغ الادارة الموجودين بعد اللقاء بملعب التاجي بانه لا يستطيع الاستمرار مع الجوية الذي يضم محترفين دون المستوى واصابات كثيرة في صفوف الفريق".

واشار المصدر الى ان "الادارة حاولت ثنيه عن القرار الا انه رفض"، لافتاً الى ان "الادارة متمسكة بالكابتن راضي شنيشل وستحاول معه حتى يعود مجددا لقيادة القوة الجوية".

وتلقى فريق القوة الجوية خسارة ثقيلة عصر اليوم امام غريمه الطلبة بثلاثة اهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

بدورها أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ورئيسها الفريق الطيار شهاب جاهد قائد القوة الجوية، تمسكها بالمدرب راضي شنيشل وكادره الفني المساعد، رافضة قرار الاستقالة التي قدمها بعد مباراة الطلبة.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "كرة القدم فوز وخسارة، والدوري ما زال في بدايته، لاسيما نحن الآن في الجولة الحادية عشرة، والفريق قادر على التعويض والعودة الى سكة الانتصارات من جديد بحنكة وخبرة المدرب راضي شنيشل".

وأضافت أن "ملف التعاقدات سيتم دراسته بصورة مستفيضة مع تطعيم الفريق بعدد من اللاعبين وحسب قناعة الكادر التدريبي خلال فترة الانتقالات الشتوية".