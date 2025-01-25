بعد الخسارة الثقيلة.. استقطاع 25% من عقود لاعبي القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، يوم السبت، أن الهيئة الادارية للنادي قررت استقطاع 25% من عقود لاعبي الفريق الأول.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بسبب تدني النتائج خلال المباريات الاخيرة من دوري نجوم العراق.

وقبل قليل تلقى القوة الجوية خسارة ثقيلة أمام فريق النجف بنتيجة 4-0 في ختام منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي في الساعة الخامسة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم فريق النجف بثلاثة أهداف دون مقابل للقوة الجوية، سجل الأول عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة الثامنة، وأضاف المحترف دومنيك ميندي هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 20، بينما جاء الثالث عن طريق المحترف التونسي البشير بن محمد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الرابع من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد قاسم في الدقيقة 81، وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 24 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز السادس.