بعد الخروج "المذل".. اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، الإبقاء على المدرب زيليكو بيتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه عقد اجتماعاً في مقره ترأسه وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، وبحضور النائب الثاني يونس محمود، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، عبر المنصةِ الالكترونية، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وبقية الأعضاء حضورياً، وتمت مناقشة العديد من القضايا والأمور.

واضاف ان الاجتماع تطريق الى واقع المنتخب العراقي لكرة القدم بعد الاطلاع على تقرير مشرف المنتخب يونس محمود الذي تضمن الكثيرَ من الملاحظات التي تم تدوينها أثناء مشاركة المنتخب في مونديال العرب.

واشار الى انه تم الاتفاق على استمرار المدرب زيليكو بيتروفيتش في عمله بقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية، في خطوةٍ لتأمين الاستقرار الفني للمنتخب مع ترك حرية الاختيار للمدرب بتعيين الملاك التدريبي المساعد.

ويأتي هذا القرار بعد خروج العراق "المذل" من الدور الأول في بطولة كأس العرب المقامة بدولة قطر، إثر تعادلين وهزيمة واحدة.

ولفت البيان الى انه وتمت الموافقة في الاجتماع، على تشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة الأعمال المتعلقة بملف بطولة خليجي ٢٥ التي ستحتضنها البصرة في السادس ولغاية التاسع عشر من شهر كانون الثاني ٢٠٢٣.

وبين انه تم الاتفاق مع شركة "الأضواء" الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز على إنهاء جميع نقاط الخلاف بعد أن سعى الاتحاد الى توفير أفضل السبل للجمهور لمشاهدة مباريات الدوري بصورةٍ جيدة.

وتم التأكيد في الاجتماع، على تطبيق معايير العمل في الاتحاد سواء في اللجان أو المكتب الإعلامي أو الدوائر على أن لا يعمل عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد في أي هيئة رياضية أخرى او اتحاد آخر أو نادٍ أو مؤسسة إعلامية، ويكون متفرغاً للعمل في الاتحاد.

كما تم الإيعاز الى اللجنة القانونية في الاتحاد بالبدء بالإجراءات القانونية الخاصة بالاعلان عن استقبال عروض رعاية المنتخبات الوطنية.