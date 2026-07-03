بعد الخروج المخيب من المونديال.. ألمانيا تقيل يوليان ناغلسمان

شفق نيوز- برلين

أعلن الاتحاد الألماني لكرة ‌القدم، يوم الجمعة، أنه طُلب من مدرب ​المنتخب الوطني ​يوليان ناغلسمان، الاستقالة عقب الخروج ⁠المبكر من ​كأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان، أن ​المدرب (38 عاماً) وافق على ترك منصبه عقب محادثات ​مع كبار مسؤولي ​كرة القدم في البلاد.

وقال بيرند ‌نويندورف ⁠رئيس الاتحاد الألماني للعبة، بحسب البيان: "يتقدم الاتحاد الألماني لكرة ​القدم ​بخالص ⁠الشكر إلى يوليان ناغلسمان على ​عمله منذ أيلول/ سبتمبر ​2023".

وأضاف: "يتميز ⁠ ناغلسمان بالتزامه العالي وطموحه الاستثنائي، كما ⁠أنه ​شخص مسؤول ​للغاية وصادق، ونحن جميعاً نقدره".

هذا وكشف مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان، عقب الخروج من المونديال، تمسكه بمواصلة قيادة "المانشافت"، رافضا فكرة الاستقالة عقب الخروج المفاجئ من كأس العالم 2026 أمام منتخب باراغواي لكرة القدم بركلات الترجيح.

وأكد ناغلسمان، الذي يمتد عقده حتى عام 2028، أنه لا ينوي الرحيل، مشددا على رغبته في الاستمرار مع المنتخب الألماني، وقال: "إذا أراد الاتحاد استمراري فأنا جاهز، وإذا كان لديه قرار آخر فعليه إبلاغي. لست ممن ينسحبون أو يستسلمون".

وتجرعت ألمانيا مرارة الإقصاء بركلات الترجيح من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، بعدما خسرت أمام منتخب باراغواي لكرة القدم بنتيجة 4-3 عقب التعادل 1-1.