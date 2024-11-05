بعد الحدود.. نادي ديالى يقيل مدربه بسبب النتائج السلبية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي ديالى، يوم الثلاثاء، إقالة مدرب فريقها الكروي صادق حنون بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق في دوري النجوم.

ولم تُسمِ إدارة ديالى مدربًا جديدًا للفريق لغاية الآن.وكان نادي ديالى قد خسر لقائه الأخير في الجولة السادسة أمام النجف بهدفين دون رد.

وسيقود النادي الكادر المساعد في لقائه المقبل بالجولة السابعة أمام فريق الميناء.

ويحتل فريق ديالى بعد انتهاء الجولة السادسة المركز ما قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ويعد صادق حنون المدرب الثاني الذي يغادر النادي بعد مدرب الحدود حيدر عبد الأمير.