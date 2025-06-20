بعد الجولة 36.. التنافس يشتد على صدارة الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثماني مواجهات ضمن منافسات الجولة 36 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وتمكن فريق الغراف من التمسك بالصدارة بعد ان رفع رصيده الى 66 نقطة بفوزه على الصناعة بهدفين دون مقابل.

بينما تمكن ملاحقه بنفس الرصيد لكن بفارق المواجهات، الوصيف فريق الموصل من تحقيق الفوز على فريق ميسان بهدف واحد دون رد.

فيما تعثر ملاحقهما الثالث أمانة بغداد حينما تعادل مع فريق مصافي الجنوب من دون أهداف ليرفع رصيده بنقطة واحدة إلى 63 نقطة محتفظا بالمركز الثالث.

وفاز فريق الجولان على عفك بهدف واحد دون مقابل، في حين تعادل البيشمركة مع ضيفه فريق الحسين سلبيا من دون أهداف.

أما فريق الكاظمية، فقد حقق القوز على الاتصالات بهدف واحد دون مقابل، بينما تعادل غاز الشمال مع ضيفه فريق نفط الوسط سلبياً من دون أهداف، في حين تعادل الرمادي مع ضيفه الفهد ايجابيا بنتيجة 3-3.