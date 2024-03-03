بعد الجولة 17.. تعرف على الأفضل في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن الافضل للجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقد تم اختيار مدرب الميناء حسن احمد الأفضل في الجولة 17 بعد تألق السفانة.

فيما وضعت كفي حارس مرمى نادي زاخو علي كاظم ضمن قائمة الأفضل في الجولة 17 بمركز حراسة المرمى.

وكان الهدف الاعجازي الذي سجله دوينيك ميندي لاعب نادي النجف بمرمى الكرخ بجهد مميز مما جعله يتربع على قائمة أفضل لاعب في الجولة 17.

ورغم عدم تسجيل ايمن حسين أي هدف في الجولتين 16 و17 إلا أنه بقي متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفاً، وجاء ثانيا اللاعبان علاء الدين دالي من نفط ميسان وابراهيم غازي ولكل منهما 9 أهداف.