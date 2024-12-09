بعد الجولة 10..  زاخو يتصدر والفرق تتبادل المراكز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر فريق زاخو ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 19 نقطة، في حين تصدرت ثلاثة فرق برصيد 16 نقطة، حيث حل فريق النجف في المركز الثاني بفارق الأهداف، تلاه فريق النفط في المركز الثالث، ثم الزوراء في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس، جاء فريق نفط ميسان برصيد 15 نقطة، تلاه أربيل في المركز السادس، ثم القوة الجوية في المركز السابع، وذلك بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المراكز من الثامن إلى الثاني عشر، فقد حصلت خمسة فرق على 14 نقطة، وجاءت على النحو التالي: الشرطة في المركز الثامن، الطلبة في المركز التاسع، الكهرباء في المركز العاشر، كربلاء في المركز الحادي عشر، ثم الكرمة في المركز الثاني عشر، وذلك حسب فارق الأهداف.

وجاء في المركزين الثالث عشر والرابع عشر فريقا الكرخ والميناء برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف.

أما في المراكز الـ15 إلى الـ18، فقد حصل كل من القاسم ونفط البصرة على 10 نقاط، ليحتلا المركزين الـ15 و الـ16 على التوالي. ثم جاء دهوك ونوروز برصيد 8 نقاط، ليحتلا المركزين الـ17 و الـ18، أيضاً بفارق الأهداف.

وفي المراكز الأخيرة، حل فريق ديالى في المركز الـ19 برصيد 4 نقاط، وأخيراً جاء فريق الحدود في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.