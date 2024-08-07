بعد الجزائر.. تايوان تواجه اتهامات ملاكمتها بأنها "رجل'"

شفق نيوز/ هدد مسؤولون رياضيون في تايوان، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي للملاكمة بعد أن زعمت المنظمة أن الملاكمة التايوانية في منافسات السيدات في أولمبياد باريس كانت "رجلاً".

وتدور العاصفة حول الملاكمة التايوانية لين يو تينغ والجزائرية إيمان خليف، اللتين تأهلتا إلى الدور نصف النهائي وضمنت كل منهما ميدالية، مما أثار جدلاً حول أهليتهما الجنسية للتنافس في فئة السيدات.

ففي عام 2023، استبعد الاتحاد الدولي للملاكمة كلا من لين وخليف من بطولة العالم، ولكن البطولة في أولمبياد باريس تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية، مما سمح لهما بالمنافسة.

وقالت إدارة الرياضة التايوانية إنها قدمت "احتجاجًا رسميًا ضد الاتحاد الدولي للملاكمة"، متهمة إياه بـ "نشر معلومات كاذبة لتضليل الجمهور ومحاولة التدخل في الألعاب".

وأضافت الإدارة الرياضية أن اللجنة الأولمبية الصينية تايبيه (تايوان) استعانت بمحامي لإرسال خطاب تحذير إلى الاتحاد الدولي للملاكمة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية إذا لزم الأمر.

من جهته، دافع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الجزائر وتايوان، بشدة عن خليف ولين، مؤكدين أنهما ولدا ونشآ كنساء، ولديهما جوازات سفر تثبت ذلك.