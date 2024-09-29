بعد التأهل لنهائيات كأس آسيا.. عماد محمد: مباراة اليوم كانت الأفضل لشبابنا العراقي

شفق نيوز/ أشاد مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، يوم الأحد، بفوز فريقه على نظيره التايلاندي، بمباراة اليوم والتأهل لنهائيات كأس آسيا، مؤكدا أن مباراة اليوم كانت الأفضل للفريق.

وقال محمد، بحسب بيان من اتحاد الكرة العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين كانوا عند حُسنِ الظن، وقدّموا مباراةً كبيرةً تليقُ بسمعةِ وتاريخ الكرةِ العراقيّة.

ولفت محمد، إلى إن "مواجهةَ اليوم كانت الأفضلَ للمَجموعةِ على مُستوى الانضباطِ والالتزام بتعليماتِ الجهازِ الفنيّ طوال دقائق المباراة".

وتابع: "أضعنا الكثيرَ من الفرصِ المُحققةِ للتَسجيلِ والتي كانت كفيلةً بتسجيل نتيجةٍ كبيرةٍ أماممنتخبٍ متطورٍ تمكنا من السيطرةِ على نقاطِ القوة لديه، ولكن الأهمَّ هو الفوز والتأهل للنهائياتِ بثلاثة انتصاراتٍ متتالية" .

واختتم بالقول: "نهدي هذا الانتصارَ للجماهيرِ العراقيّة الكبيرة والمحبة لبلدها، وستكون لنا جلسةٌ مع اتحادِ كرة القدم بعدَ العودةِ لبغدادَ من أجل تَحديدِ متطلباتِ المرحلةِ المُقبلة، والتحضيرات لنهائياتِ كأس آسيا كونها ستكون أصعبَ وأهم".

يذكرُ أن منتخبَ الشباب تأهلَ إلى نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً متصدراً للمَجموعةِ الثامنة بتسع نقاطٍ بعد فوزه على بروناي بـ(15) هدفاً، وعلى الفلبين بهدفين من دون مقابل، وعلى تايلاند بهدفٍ نظيفٍ من دون أن تستقبلَ شباكه أي هدف.