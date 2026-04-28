بعد التأهل للمونديال.. العراق يحصد مكافأة مالية ضخمة من "فيفا"

شفق نيوز- متابعة

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، على زيادة قيمة جوائز كأس العالم 2026، ليحصل منتخب العراق على أكثر من 13.5 مليون دولار مقابل تأهله، بدلاً من 10 ملايين دولار كما كان سابقاً.

وفي حال تأهل المنتخب إلى الدور الثاني، سيحصل على مكافآت مالية إضافية، ما يعكس حجم الإنجاز التاريخي الذي حققه العراق.

وللمقارنة، سيحصل منتخب العراق على أموال تقارب ثلاثة أضعاف ما حصل عليه بطل كأس آسيا الأخيرة تقريباً.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص كبيرة، مثل التعاقد مع شركة اديداس العالمية لتجهيز المنتخب بأفضل المستلزمات الرياضية، استعداداً للمنافسات الكبرى وغيرها من احتياجات المنتخب في مشواره العالمي المقبل.