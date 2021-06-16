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بعد التأهل.. المنتخب العراقي يعود الى بغداد (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-16T16:06:20+0000
بعد التأهل.. المنتخب العراقي يعود الى بغداد (صور)

شفق نيوز/ عاد وفد المنتخب الوطني العراقي، يوم الاربعاء، إلى العصامة بغداد بعد ختام مرحلة التصفيات الآسيوية وتأهله للمرحلة النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وختم المنتخب العراقي لكرة القدم، امس الثلاثاء، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد امام منتخب ايران.

وعلى الصعيد الدوري العراقي الممتاز، قررت لجنة المسابقات نقل مباراة  نفط الوسط أمام الصناعات الكهربائية من ملعب كربلاء الأولمبي إلى ملعب النجف الدولي بالموعد نفسه  يوم الأحد الموافق (2021/6/20) في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة، والمباراة ضمن الجولة الثانية والثلاثين لمنافسات الدوري الممتاز.

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