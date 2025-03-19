بعد التوقف الدولي.. برشلونة أمام 5 اختبارات مصيرية

شفق نيوز/ يدخل برشلونة فترة ما بعد التوقف الدولي بمواجهات قوية قد تحدد ملامح موسمه، إذ سيخوض خمس مباريات مصيرية في غضون 14 يوماً، وسط جدول مزدحم بالالتزامات المحلية والأوروبية.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة، الذي يتصدر الليغا ويواصل مشواره في دوري الأبطال وكأس الملك، قد يضطر لمواجهة أوساسونا، رغم اعتراض الناديين على توقيت اللقاء بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد البلوغرانا لمباريات حاسمة تشمل لقاءات في الليغا، نصف نهائي كأس الملك، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون البداية أمام أوساسونا، قبل مواجهة جيرونا في الدوري، ثم أتلتيكو مدريد في الكأس، ريال بيتيس في الليغا، وأخيراً لقاء مرتقب أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متساوياً مع ريال مدريد، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ56 نقطة.

وسيكون جدول مباريات برشلونة القادم كالآتي:

برشلونة ضد أوساسونا - الدوري الإسباني (الجولة 27) – الخميس 27 مارس/ آذار.

برشلونة ضد جيرونا - الدوري الإسباني (الجولة 29) – الأحد 30 مارس/ آذار.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة - كأس الملك (إياب نصف النهائي) – الأربعاء 2 أبريل/ نيسان.

برشلونة ضد ريال بيتيس - الدوري الإسباني (الجولة 30) – السبت 5 أبريل/ نيسان.

برشلونة ضد بروسيا دورتموند - دوري أبطال أوروبا (ذهاب ربع النهائي) – الأربعاء 9 أبريل/ نيسان.