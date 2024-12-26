بعد التعادل مع إيفرتون.. غوارديولا يتحدث عن "مباغتة" عكست سير اللعب

شفق نيوز/ أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، عن شعوره بالحزن بعد تعادل فريقه مع ضيفه إيفرتون بنتيجة 1-1 يوم الخميس، في المرحلة الـ18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أشار إلى أن هدف إليمان نداي كان مباغتا وعلى عكس سير اللعب.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 14، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل بواسطة إليمان نداي في الدقيقة 36.

وأضاع سيتي فرصة الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أهدر نجمه إيرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليهدر الفريق السماوي نقطتين ثمينتين في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ويضاعف من حزن جماهيره خاصة بعدما حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الـ13 الأخيرة بمختلف المسابقات.

وقال غوارديولا عقب المباراة: لقد لعبنا بشكل جيد حقا وخلقنا بعض الفرص للتسجيل غير أننا استقبلنا هدفا مباغتا على عكس سير اللعب، ولكن نعم سنواصل العمل.

أضاف غوارديولا في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة (ميرور) البريطانية: كان الأداء ضد هذا الفريق جيدًا حقًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي. لقد سددنا كثيرًا داخل منطقة الجزاء ولكن للأسف لم نتمكن من الحصول على النتيجة التي كنا نريدها.

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه ليستر سيتي (المتعثر)، يوم الأحد المقبل، في المرحلة المقبلة للبطولة، حيث يعاني فريق المدرب الإسباني من العديد من الغيابات بسبب الإصابة.

وأكد غوارديولا: الآن هو الوقت المناسب للتعافي والذهاب إلى هناك بأفضل عقلية ممكنة. هذا ما يتعين علينا القيام به.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر سيتي، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة، 28 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك المرحلة.