بعد التعادل.. العنكوشي يعاقب جمهور الديوانية واللاعبين والجهاز الفني

شفق نيوز/ قرر رئيس نادي الديوانية، اليوم الخميس، معاقبة جمهور النادي ولاعبيه والجهاز الفني وذلك اثر

انتهاء لقاء فريقه مع زاخو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة العراقي الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وكتب العنكوشي عبر صفحته على موقع فيسبوك، إنه قرر منع دخول جمهور نادي الديوانية (اوتراس) لمقر النادي لمدة عام كامل سواء في التدريبات او المباريات، وغلق المقر المخصص لهم داخل الملعب على الفور.

كما قرر رفع شكوى رسمية ضد النفر الضال منهم وتحريك الدعاوي الجزائية بحقهم بغد تجاوزاتهم المرفوضة، وخصم 10% من رواتب جميع اللاعبين والكادر التدريبي لهذا الشهر بسبب تعادل اليوم امام نادي زاخو .