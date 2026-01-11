بعد التعادل الثاني للعراق.. عماد محمد يقرّ بصعوبة مهمة الأولمبي

شفق نيوز – الرياض

أقرّ مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم عماد محمد، مساء الأحد، بصعوبة المهمة بعد التعادل مع نظيره التايلاندي، وهي النتيجة الثانية على التوالي بعد مباراة الصين.

وقال محمد في مؤتمر صحفي، عقب التعادل مع تايلاند، إن "الطموح كان تحقيق الانتصار، إلا أن المنتخب واجه منافساً منظماً لعب على الهجمات المرتدة ونجح في استثمار بعض الفرص".

وأقرّ محمد بأن "وضع المجموعة بات أكثر تعقيداً"، بعدما جمع المنتخب نقطتين فقط، مؤكداً أن "المواجهة المقبلة أمام أستراليا تتطلّب جهداً مضاعفاً وروحاً قتالية عالية من أجل حسم بطاقة التأهل".

وأوضح، أن "إهدار الفرص السانحة أسهم في استقبال هدف التعادل"، لافتاً إلى "غياب سبعة لاعبين أساسيين عن صفوف الفريق".

وأشار المدرب الأولمبي إلى أن "المكسب الأهم تمثّل في إشراك عدد من اللاعبين من مواليد 2005 و2006، حيث تضم القائمة 16 لاعباً دون سن العشرين، في إطار بناء فريق قوي واكتساب الخبرات استعداداً للبطولة المقبلة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس".

وختم حديثه، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً أكبر على الجوانب التكتيكية، ولا سيّما التنظيم الدفاعي، للحفاظ على حظوظ الاستمرار في البطولة".

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، تعادل مع نظيره التايلاندي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وهو التعادل الثاني له على التوالي في البطولة.

حيث تقاسم المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم ونظيره الصيني، الخميس الماضي، نقاط مباراتهما الأولى ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

ويشارك المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات أستراليا والصين وتايلاند.