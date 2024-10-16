بعد التصنيف الكروي النسوي.. رشا طالب: بدأنا من الصفر ونعد بجيل جديد

شفق نيوز/ صنف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، فرق كرة القدم للصالات الآسيوية للسيدات وجاءت كرة القدم النسوية العراقية بالمركز الـ 39 "قبل الأخير" ضمن تصنيف الموسم.

وقالت رشا طالب عضوة اتحاد الكرة العراقي، رئيسة اللجنة النسوية، لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب النسوي العراقي يحتاج لوقت طويل لبنائه سيما واننا تسلمنا تركة ثقيلة ومنتخبات غير جاهزة لخوض البطولات الخارجية وقد بدانا من الصفر لبناء جديد يمثل كرة قدم العراق النسوي .

واوضحت: "لقد بدأنا بوضع اسس صحيحة للكرة النسوية العراقية من خلال خبراء واكاديميين يعملون لاحل هذا الغرض ، مبينة لقد بدانا باكتشاف المواهب واستقطابها من اماكن عدة خلال متابعاتنا الميدانية ووضعنا برنامجاً خاصا بعيد الامد لاعدادها وتاسيس منتخب قادر على مقارعة المنتخبات الاخرى وتحسين موقعنا بالتصنيف القاري والدولي".

وأضافت ان البناء يحتاج الى وقت طويل وعمل مستمر وصبر لبلوغ ما نطمح اليه في تشكيل منتخبات وطنية على مستوى عال ، لافتة ان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال حرص منذ تسلمه للمهمة على تطوير كرة النساء وقد وفر كل الاحتياجات لانجاح مهمتنا وسيكون له الفضل الاول في عودة كرة القدم النسوية الى الاضواء مجددا بعد سقف زمني معين.

وحافظ المنتخب الياباني لكرة القدم، على صدارة ترتيب المنتخبات الآسيوية ليحتل المركز الأول بين منتخبات قارة آسيا، وجاء منتخب كوريا الشمالية بالمركز الثاني اسيويا ، بينما حافظ منتخب أستراليا على لثالث اسيويا ، في حين جاء منتخب الصين في المركز الرابع وكوريا الجنوبية الخامس.